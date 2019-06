La charge mentale met enfin un nom sur la responsabilité permanente qui repose majoritairement sur les femmes : tout penser, tout organiser, pour qu'à la maison tout roule en permanence. Quelles solutions ?

Comment apprendre à déléguer et lâcher prise ?

Comment réussir à communiquer ?

Doit on négocier en couple ?

Et les hommes dans tout ça, quel rôle peuvent ils jouer ?

"Quand on sait que la charge mentale touche 80% des femmes et qu'échanger avec d'autres filles est l'un des meilleurs remèdes pour lâcher prise, j'ai décidé de créer un nouveau jeu, pour elles uniquement" précise Raphaëlle de Foucauld, thérapeute, éducatrice et spécialiste de la psychologie positive.

