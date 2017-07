Des vacances à la ferme en échange de services

Des vacances à la ferme

Le woofing est un concept de vacances innovant et plutôt original. "C’est une forme d’échange solidaire où la personne vient dans la ferme et en échange de temps de travail sur la ferme, un maximum de cinq heures par jour, on leur offre le gîte et le couvert. Ainsi que la possibilité de découvrir la région" explique Cécile Raous, une jeune agricultrice installée dans l'Orne, en Normandie.

C’est donc l’occasion pour les "woofeurs", comme on les appelle, de découvrir des techniques saines et plus respectueuses de l’environnement. "Dans le réseau du woofing, on trouve en effet principalement des fermes en agriculture biologique ou dans une démarche de développement durable. Cela peut être des tâches très agricoles ou encore de l’écoconstruction" ajoute Cécile Raous.



Une aide et une présence pour les agriculteurs

Cette dernière livre ainsi plusieurs exemples de tâches qu’elle a l’habitude de confier aux personnes venant passer des vacances dans son exploitation normande. "Nous sommes dans un élevage caprin. Nous élevons des chèvres. Nous transformons leur lait en fromage. Les woofeurs nous aident au soin des animaux, à nourrir les bêtes, à les emmener au pâturage, à faire de la clôture, en fromagerie. Toutes les petites tâches courantes en fin de compte. Cela peut aussi être des petits chantiers pour réparer des bâtiments" précise l'agricultrice.

Une manière de joindre l’utile à l’agréable pour les vacanciers. Pour les agriculteurs, cela apporte une aide supplémentaire, et surtout une présence. "C’est un métier très sédentaire. Avant cela, nous avons pas mal bougé en France et ailleurs. Nous nous sommes dit que le woofing nous permettrait de rester ouvert sur l’extérieur, de voyager sans voyager et également d’avoir un soutien sur les travaux de la ferme, ce qui n’est pas du tout négligeable" lance l’agricultrice.