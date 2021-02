Dessiner avec Camille Piantanida

Camille Piantanida est la maman de Macaron et Canelé, 2 adorables chats qui se promènent dans notre belle région. Et vont à l'Opéra. Mais Camille fourmille d'idées et d'engagements et réussit à faire raconter des histoires même aux nouveaux nés! Parcours échevelé d'une convaincue de l'art et du dessin.