Deuil périnatal : rompre le silence pour apaiser la souffrance

Parler de la perte de son enfant pendant la grossesse ou peu de temps après est encore un sujet tabou, voire secret dans les couples et les familles. En parler pour accepter, se reconstruire et guérir, semble la clé pour une reconnaissance de cette vie, cette existence. Des témoins, une pédiatre et une psychologue nous partagent leurs regards et expériences, avec délicatesse et émotion.