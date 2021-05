Développer l’esprit critique de nos enfants

Nous l’avons souvent dit et répété ici : laisser nos enfants libres de tout regarder, c’est les exposer à de multiples dangers.

Les informations, les images, les séquences sont en effet de plus en plus intrusives, séduisantes et souvent brutales et risquent donc de laisser des dommages considérables dans la tête et le cœur de nos enfants.



Mais imaginer les préserver totalement, les placer dans une sorte de bulle est illusoire, car ce sont chez les amis, dans les cours de récréation, sur les smartphones que nos enfants seront à un certain moment mis face à face avec ces images.