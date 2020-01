Devenir lecteur bénévole avec "Lire et faire lire"

Relier les générations à travers la lecture. C'est l'idée de base de "Lire et faire lire" lancé en 1999 par l'écrivain Alexandre Jardin. Depuis, l'association s'est développée un peu partout en France, dans les écoles, les centres de loisirs, les crèches, mais aussi sur les aires de gens du voyage et même dans les maisons d'arrêt. Mais comment fonctionne-telle ? Comment amène-t-elle ce plaisir de la lecture aux enfants ? Comment devenir bénévole lecteur ? Réponses avec les responsables de l'antenne du Rhône. Reportage également à la Maison de l'Enfance de Ménival, dans le 5e arrondissement de Lyon.

( Pour en savoir plus: www.lireetfairelire.org)