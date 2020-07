Diabète, Hypertention, Surpoids. Comment se protéger des virus ?

Le Covid-19 est un nouveau virus qui s'est répandu à l'échelle mondiale. Parmi les premières leçons à en tirer : on sait que les décès sont principalement liés à la comorbidité, à un système immunitaire déficitaire, au diabète, aux maladies cardio-vasculaires, au surpoids et au cancer.

Pouvons-nous nous prévenir de ces pathologies ? Affectés par une de ces pathologies ? Comment nous protéger et améliorer notre métabolisme ? Des stratégies ....