Diabète : à quoi ressemble un dépistage?

En France, on comptait 3 280 000 adultes diabétiques en 2017 (population de 20 à 79 ans) et l’on estimait, dans cette même tranche d’âge, à plus de 1 200 000 le nombre d’adultes atteints d’un diabète non diagnostiqué ! Et pourtant, 50% des cas pourraient être évités en ayant une vie saine. Pour connaître son diabète, il suffit d'un geste simple.