Difficultés et richesses du monde rural

Pour cette émission on propose aux auditeurs une échappée de la Métropole de Tours, au Nord de notre département.



C’est l’une des forces du Secours Catholique : la présence au plus près des habitants, dans leurs lieux de vie.

En Indre et Loire nous sommes présents dans 22 communes : Ligueil, Descartes, Loches, Richelieu, Chinon, Bourgueil, Azay, l’Ile Bouchard, Langeais, Château La Vallière, Neuvy le Roi, Neuillé Pont Pierre, Château Renault, Amboise, Bléré…



Cette proximité permet aux bénévoles, qui vivent d’ailleurs sur place, de bien connaître les réalités locales et d’être à l’écoute des besoins et attentes des habitants.

Car il y a de vraies spécificités à vivre en milieu rural.

S’il y a de la solitude, il y a aussi beaucoup de solidarité, d’amitié et d’entraide.



Les deux invités sur le plateau de SOLICAP :



Jean-Michel, bénévole de l’équipe d’Amboise, référent du territoire Nord Indre et Loire

Jocelyne, membre de l’équipe de Château Renault.