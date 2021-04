Dîner entre amis

En pleine pandémie mondiale, il est normal que les alertes en tous genres fonctionnent bien et que les dérapages de quelques-uns soient connus et réprimés. Depuis plus d’un an, il faut s’habituer aux laisser-passer et autres autorisations à présenter aux forces de l’ordre.

Pendant ce temps-là, et c’est logique, certains se croient plus égaux que d’autres, j’en veux pour preuve cette histoire de diners entre amis à Paris organisés au palais Vivienne par un chef étoilé et un saltimbanque collectionneur admirateur de l’Empereur. Avec menus à la carte et vins choisis. A 450 euros le couvert pour faire simple!