Diot et la peinture made in Anjou

Et à présent nous retrouvons notre chronique "Produit en Anjou". Produit en Anjou c'est cette marque aujourd'hui affichée sur une foule de produits et service locaux.

Cette semaine, RCF reçoit Arnaud Grimonpont, dirigeant de Diot PGM , fabricant et distributeur de peinture basé à Angers. Cette PME dispose aussi d'un réseau de magasins à travers le grand Ouest. Fondée en 1888, elle emploie aujourdhui 60 salariés et réalise plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour le patron de l'entreprise Diot , le made in Anjou constitue un argument de vente auprès de ses clients du bâtiment et de l'industrie.