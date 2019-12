Dire les maux sans mot

.« La plus belle des musiques est le silence », Le mime impose le silence avec douceur mais de façon certaine ; Il permet donc de toucher les personnes bien au-delà de ce que peuvent les mots.

Le mime est un art qui évolue, il devient plus abstrait, utilise des onomatopées… Il décrit les maux de la société et doit s’adapter à la société dans ce qu’elle est . Il est difficile de faire un spectacle sans l’actualité car elle nous concerne et nous touche tous.

En 2020 Angélique Crux sera au Rwanda pour sensibiliser les hommes et les femmes de ce pays au niveau de leur traumatisme. En leur permettant de jouer des sketches pour exulter et faire ressortir leurs maux, elle les fera avancer dans un processus de réconciliation. C’est difficile mais le mime permet d’aller toucher des zones très sensibles tout en étant dans la prudence et la délicatesse. Il permet de garder la distance et de laisser la personne jouer . Très vite le corps parle , et les émotions des qu’elles s’expriment deviennent libératrices.