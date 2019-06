DMLA: Quelle prise en charge aujourd'hui ?

DMLA. 4 initiales pour désigner la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge. Une maladie de l'oeil qui intervient après la cinquantaine, principalement après 70 ans, et qui se traduit notamment par une déformation des lignes droites et l'apparition d'une tâche centrale. Mais ce ne sont pas les seuls symptômes. Alors, à quoi est-elle du ? Quelles en sont les différentes formes ? Quelle prise en charge aujourd'hui ? Le point avec un médecin opthalmologiste et une réprésentante de l'association DMLA, atteinte elle -même depuis 1974.

( Pour en savoir plus: les 4e journées de la macula, c'est à partir du 24 Juin prochain. Renseignements sur les lieux de dépistage sur www. journees-macula.fr. Egalement, le 0800 00 24 26 (numéro vert gratuit) . Et enfin www.association-dmla.com pour informer, écouter, accompagner et favoriser la recherche)