DPAP produit 600 tonnes de saumon chaque année

1920 - 2020. Pétrossian fête cette année son centenaire. La célèbre marque de caviar et saumon fumée possède l'une de ses filiales en Anjou. Son nom : DPAP. Depuis 30 ans, l'entreprise implantée à Saint Barthélémy réalise la fumaison et la transformation de poissons et crustacés. Saumon, noix de St Jacques, crabe royal... ses produits haut de gamme sont vendus à travers le monde et se retrouvent sur les tables des grands restaurateurs. Rencontre avec le dirigeant de la société, Nicolas Banse au micro de Bastien Lallier.



