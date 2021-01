Dr Aurélie Lun, médecin spécialiste de la micronutrition

Charlotte Ducout a rencontré le Dr Aurélie Lun, médecin généraliste, pour évoquer les consultations spécialisées en micro-nutrition qu'elle propose dans son cabinet de Meylan. Il s'agit, nous dit-elle, d'une approche médicale et scientifique de la nutrition qui permet ''d'optimiser notre santé et notre vitalité par l'alimentation et à l'aide de compléments nutritionnels'' personnalisés. Pour le Dr Lun, il est extrêmement important de comprendre que notre corps EST notre premier écosystème, et que cet écosystème lui-même se trouve en relation avec tout notre environnement. D'où l'importance de prendre en compte notre mode de vie, notre gestion émotionnelle, et bien sûr le contenu de notre assiette pour se ré-approprier notre santé et atteindre un ''équilibre global''.

Pour aller plus loin :

Nutrition & Santé Globale par Dr LUN - Optimisez votre Vitalité & votre Santé grâce à la Micronutrition (nutritionsanteglobale.com)