Droit: Administrateurs et mandataires judiciaires 1/3

En Maine-et-Loire, le tribunal de commerce n’a pas, pour l’instant, pas enregistré d’explosions des chiffres au niveau des faillites d’entreprises.

L’épidémie de Covid-19 devrait pourtant en fragiliser plus d’une.

Quand on aborde ces questions de difficultés économique pour les entreprises, ce sont les administrateurs et les mandataires judiciaires qui en sont chargés.

Maître Aurélien Goguet, avocat au barreau d’Angers, nous en dit un peu plus sur ces deux professions.