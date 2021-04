Droit au B.U.T.

2021, refonte des IUT.

Ces organismes de formation qui existent depuis la fin des années 60 et proposent des formations courtes, reconnues, les DUT, vont dorénavant y intégrer leurs 3ème années (licence 3 pro).

Les Diplômes Universitaires Technologiques (en deux ans) vont se transformer en B.U.T. (Bachelor Universitaire Technologique) en 3 ans.

Ayant fait le constat qu'un grand nombre des étudiants en DUT continuaient leurs études (en licence générale, en licence professionnelle, voire même via des passerelles, en écoles supérieures de commerce ou d'ingénieurs), les Instituts Universitaires Technologiques proposent un programme en 3 ans dès septembre 2021.

Autre message fort de la part de l'équipe de l'IUT d'Avignon présente à cette émission : dorénavant les BUT seront réservés quasi exclusivement aux bacheliers technologiques. Par conséquent cela confirme l'idée que si le jeune préfère le concret à l'abstraction, il ne faut plus hésiter à le guider vers les bacs technologiques plutôt que de le pousser vers des bacs généraux. Un bachelier général de niveau "moyen" n'aura plus accès aux filières courtes, BUT ou BTS ; il ne lui restera plus que les filières longues, comme l'université, et l'on sait bien que tous les élèves ne s'y sentent pas à l'aise.

