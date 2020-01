Droit: la garantie décennale en cas de revente d'un immeuble

Aujourd'hui, maître Romain Blanchard, avocat spécialiste en droit immobilier et plus particulièrement en droit de la construction nous parle de la garantie décennale.

Plus spécialement de son étendue en cas de revente d'un immeuble de moins de 10 ans.

Problème de vices cachés, de vices apparents, la cour de cassation a pris une décision en septembre dernier,