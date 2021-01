Droit : La modulation de votre impôt à la source

Cela fait maintenant plus de deux ans que l’impôt à la source a été mis en place par le gouvernement.

Depuis cette date, les modalités de perception des impôts ont été changé.

Le montant de l'impôt est prélevé chaque mois sur le bulletin de paie.

Un impôt qu’il ne faut pourtant pas oublier de moduler.

On en parle avec Me Arnaud Granger, avocat au barreau d’Angers.