Droit: Le Conseil d'Etat

Nous nous intéressons aujourd'hui avec Maître Frédéric Raimbault, avocat au barreau d'Angers au Conseil d'Etat.

Un Conseil d'Etat qui a un double rôle : à la fois conseiller juridique du gouvernement et plus haute juridiction administrative française.

Des rôles qui se sont vu en janvier dans l'avis consultatif rendu sur le projet de loi organique et le projet de loi instituant un système universel de retraite, mais aussi après la suspension de l'exécution de la circulaire du ministre de l'Intérieur sur l'attribution des nuances politiques dans les seules communes de plus de neuf mille habitants.