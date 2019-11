Droit: Peut-on être condamné pour avoir contesté un permis de construire?

Contester un permis de construire du projet d'un promoteur ou d'un voisin devient de plus en plus compliqué.



Les juges veulent réduire ce type de procédure qui engorgent les tribunaux administratifs.



Alors, peut-on être condamné pour avoir contesté un permis de construire ?



C'est la question auquel répond aujourd'hui maître Buffet, avocat au barreau d’Angers, spécialiste en droit immobilier et en droit public.