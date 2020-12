Du poison au pardon : comment grandir avec un père malade de l'alcool ?

Aujourd'hui épouse et mère de quatre enfants, Priscille a guéri et pardonné à son père. Une enfance au sein d'une famille catholique pratiquante de cinq filles, marquée par la violence d'un père autoritaire et alcoolique. Entretien avec une rescapée, qui s'est reconstruite grâce à la miséricorde de Dieu. Priscille est l'auteure d'un livre "Du poison au pardon" paru aux éditions du Sacré-Coeur.

