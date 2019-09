Du voisin à la fête jusqu'à la solidarité

Dans le cadre de l'université d'été du CECA " Hommes et Entreprises", Atanase Périfan, entrepreneur, élu à la mairie de Paris, mari impliqué et papa enthousiaste... volubile et hyperactif, charmant et plein d'idées il y a 20 ans déjà, il a inventé la fête des voisins...Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et vous convie à le suivre sur celui de la solidarité.