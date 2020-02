Dynamics action par pour le Sénégal en juin 2020

Ils sont une quinzaine à partir en juin au Sénégal pour un voyage solidaire auprès d'un village pour aider femmes et enfants. Membre de l'association Dynamic'action, Anaëlle et Enora édudiantes Briochines nous présentaient ce jeudi 13 fevrier le projet, la cagnotte et les actions pour les aider à financer ce voyage. Elles étaient au micro de Jean-Sébastien PATUREL