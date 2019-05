Ebola fait des ravages en RD Congo

Le virus Ebola doit son nom à une rivière du nord de la République démocratique du Congo, là où le premier cas a été identifié en 1976 par le médecin belge Peter Piot et le chercheur congolais Jean-Jacques Muyembe.

Quels en sont les symptômes ? Comment se propage ce virus et quelles sont les recherches en cours pour identifier un traitement efficace, améliorer le diagnostic et développer un vaccin ? Alain Marchal nous propose un état des lieux du virus Ebola.