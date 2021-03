Echos du CCFD-Terre solidaire - 23 mars 2021 à 19:12

Les Echos du CCFD TS de la Nièvre ouvrent avec vous le magazine de reportage de la solidarité internationale du CCFD TS. Et à l’occasion du 60ème anniversaire de l’association, ce magazine fait peau neuve, et change de nom : au revoir FDM et bonjour:Échos du monde.Ce nouveau nom correspond à cette ouverture sur le monde que porte le CCFD TS depuis maintenant 60 ans. Aujourd’hui, nous vous invitons à écouter des Échos de la situation en Tunisie, 10 ans après la révolution de Janvier 2011. C’est Thierry Brésillon ,spécialiste de la Tunisie pour le CCFD qui nous rapporte ces Échos.