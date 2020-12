Ecogreen PC redonne une deuxième vie aux ordinateurs

Promouvoir les savoir-faire de son entreprise, mettre en avant l'économie circulaire, développer des circuits courts en Maine et Loire... Telles sont les ambitions de la société TRIS, implantée à Montrevault sur Evre. Depuis 17 ans, cette structure qui compte aujourd'hui huit salariés oeuvre dans le recyclage et la valorisation des déchets électriques. L'entreprise a récemment développé la marque EcogreenPC, spécialisée dans le reconditionnement et la vente de matériel informatique. Betty Ropars, co-gérante de TRIS nous en dit plus au micro de Bastien Lallier.



http://www.ecogreenpc.com/