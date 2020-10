Ecologie et politique

Catherine Menguy a choisi de s'engager en politique pour la planète. Elle a endossé les couleurs d'Europe Ecologie les Verts et a oeuvré lors des dernières élections municipales de Bourges aux côtés du nouveau maire Yann Galut. Elle est aujourd'hui maire-adjointe déléguée à la transition écologique, aux espaces verts et au bien-être animal. Au micro de Pascal Petit elle évoque ses combats et ses projets, notamment pour les cantines, les écoles et la qualité de l'eau.