Economie : Andros, pionnier de l'intégration des autistes dans l'entreprise

En France, rares sont les entreprises qui emploient des autistes, mais cela progresse doucement, grâce à l'association Vivre et Travailler Autrement. Le groupe Andros, qui fabrique des compotes, est un pionnier en la matière, suivi de Servair, une entreprise de restauration pour les passagers des avions. Et cela fonctionne, nous raconte Yves Pérez, notre expert en économie : "Les autistes ont des qualités de ponctualité, de régularité, et sont très efficaces dans les tâches répétitives, qui ne les rebutent pas."