Economie et Entreprises - 27 novembre 2019 à 12:15

Le mercredi à 12h15 et 19h30

Philippe Baillivet nous invite à découvrir les différents acteurs économiques du Jura : leur secteur d’activité, leurs produits, leurs marchés, mais aussi leurs métiers. Cette émission permet d’entendre des chefs d’entreprise : leurs projets, leurs liens avec les diverses institutions, leur politique de recrutement et leurs difficultés. L’occasion de mesurer la diversité du tissu industriel et commercial de notre département et d’apprécier les opportunités qu’offre notre territoire aux demandeurs d’emploi.