Ecrire pour aller mieux

Maladie, deuil, conflit au travail. Autant de situations difficiles auxquelles nous pouvons être confrontés un jour ou l'autre. Comment les surmonter ? L'écriture peut nous aider à prendre du recul, faire le point et dégager des solutions. Mais comment se lancer et savoir qu'on est sur la bonne voie ? Les conseils de Michel Le Brigand, formateur consultant et lui même auteur de recueils poétiques.