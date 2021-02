Education affective relationnelle et sexuelle : un pas vers l'estime de soi

Comment être une personne qui a développé harmonieusement la relation entre son corps, son coeur, son cerveau, sa conscience et son intériorité ?

Conseillère conjugale et familiale, Laure de Pelichy intervient auprès des jeunes collégiens et lycéens dans le cadre d'un partenariat avec la Direction Interdiocésaine de l'Enseignement Catholique Berry-Loiret.

Favoriser les échanges sur un sujet somme toute sensible, c'est répondre au besoin essentiel de tout être humain de réfléchir à la vie. Ces interventions d'une durée variant de 1 h à 2 h, s'appuient sur des entretiens de préparation avec les directeurs d'établissements, les animateurs pastoraux, voire le personnel infirmier et sont facilités par une interactivté avec un petit groupe de 15 jeunes maximum permettant d'ajuster le discours à la diversité des publics rencontrés.

Pour en savoir plus, consulter le site internet du secrétariat général de l'enseignement catholique : enseignement-catholique.fr/ressource/ears