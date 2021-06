Efflam sort de sa "Forteresse"

Efflam a commencé par l'écriture, le chant est venu ensuite : Des études littéraires. Un famille de musiciens. Souvent comparé à Stromae, il aborde néanmoins des sujets différents mais se reconnaît du point de vue d'une certaine théâtralité.

Moi je veux juste raconter des histoires en musique, comme le roi Joe Dassin, a-t-il dit lors d'une interview. Son premier album Forteresse est un album personnel. Une enfance dans les cartons. J'ai pas mal bougé en raison du travail de mon père, et je maîtrise bien l'univers du déménagement. Je suis né dans le sud et au total, j'ai dû déménager une dizaine de fois. C'est ce que je raconte dans le morceau Forteresse et que chaque personne qui a déménagé à répétition peut ressentir. Pas le temps pour les regrets, il faut s'adapter très vite, passer d'un décor à l'autre. Avec le temps, on a envie de se fixer un peu plus, dit-il encore.

Inspiré par beaucoup d'artistes à nouvelles propositions musicales : je pense à des artistes comme Le Motif ou Zed Yun Pavarotti, sur la génération d'avant un rappeur un peu inclassable comme Disiz par exemple ou l'immense Orelsan, il y a aussi toute une nouvelle scène pop française, avec Clara Luciani, Angèle.... Je les admire pour leur singularité et leur parcours. Et aussi parce qu'ils chantent en français.