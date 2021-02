Plus connu dans le monde que dans sa ville natale, c'est d'un grand ingénieur dont il est question aujourd'hui. Associer Gustave Eiffel à sa ville natale et rendre hommage à l'homme et à son oeuvre tels sont les objectifs de l'association "Eiffel né à Dijon". Pour en parler, Michèle Bransolle présidente de l'association.