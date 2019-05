El Hadj Diop, un basketteur devenu pâtissier 3/3

Cette semaine encore dans Déjeunette et Popotte, Jean-Franck Lenfant, alias chef Grafitti nous emmène à la découverte de El Hadj Diop, un pâtissier pas comme les autres. Pendant longtemps, c'est le sport, et plus précisément le Basket qui occupait le plus clair de son temps. Mais déjà à l'époque la passion de la pâtisserie trottait au fond de sa tête. Une passion, dont aujourd'hui il a fait son métier, avec l'ouverture d'une pâtisserie appelée " le Destin du gourmand ", située au 194 rue Gambetta, au Mans.