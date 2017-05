Elections lÃ©gislatives, quelle prise en compte de la famille?

tous les mercredis à 11h30

Chaque semaine, un rendez-vous dédié à la famille, chaque semaine une question et les réponses débattues de 2 ou 3 experts qui seront invités réguliers suivant leurs compétences. Un rendez-vous qui puise sa source et ses arguments dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia. Rendez-vous pratique, bienveillant et emprunt de miséricorde, un débat qui, par des réponses concrètes et pratiques, permet de trouver ou retrouver le chemin d’une vie familiale tournée vers « la joie de l’amour ». En suivant la demande du Pape François, nous prêtont une grande attention à la réalité concrète des familles d’aujourd’hui, à des situations actuelles sans discrimination, sans exclure aucune question, pour aboutir à une « compréhension plus profonde de l’inépuisable mystère du mariage et de la famille ». Humanité et réalisme permettent à ce rendez-vous de ne pas présenter un « idéal théologique du mariage trop abstrait » mais plutôt l’expression de la tendresse dont sont capables toutes familles.