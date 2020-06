Electricité verte, sauvegarde de moulins et "droits d'eau"

Historiquement, ces droits ont été délivrés sous le régime féodal par la couronne, principalement aux seigneurs et aux communautés ecclésiastiques avant la révolution, que la nuit du 4 août 1789 n’a pas abolis. Ces droits d’usage de l’eau particuliers sont exonérés des procédures d’autorisation ou de renouvellement instituées par la Loi de 1919. Un droit fondé en titre est attaché à "un ouvrage en particulier" et non pas à son propriétaire.

Les précisions d'Ambroise Bailly, codirigeant de la société JILEO, société spécialisée dans la réalisation et l’accompagnement de projets en hydroélectricité et sauvegarde de moulins en Bourgogne-Franche-Comté.

https://jileo.fr/