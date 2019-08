Elia Nora, 10 ans, sportive de haut niveau

Elia-Nora allie a la fois la fraîcheur de ses 11 ans et la maturité de la sportive de haut niveau qu'elle est. Les 20 heures d'entrainement hebdomadaires "sont un plaisir pour elle" et eiie reste d'une grand simplicité malgré le palmares qu'elle affiche déjà prometteur d'un bel avenir:

- Championne départemetale et régionale , Nationale A 12/13 ans

- Dany cup 2018:

médaille d'argent mains libres

médaille d'or au ballon, son engin préféré

médaille d'or au général

Rediffusion de l'émission du 4/03/2019.