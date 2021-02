Elisabeth Bouchaud, de la physique au théatre

Nous sommes de la matière dont les rêves sont faits et notre petite vie est nimbée de sommeil

William Shakespeare

De la matière dont les rêves sont faits, parabole d'un guérisseur : Un mystérieux personnage se terre dans un village de Pologne, au début du XXème siècle. Il fut un guérisseur célèbre, il a sauvé des vies, mais n’a jamais compris d’où lui venait son talent. Alors, quand, un beau jour, un jeune homme veut apprendre son « art », il est désorienté... On ne peut certes pas transmettre un don, mais alors que peut-on transmettre de soi-même ? Qu’est-ce que soigner ? Un art ? Une science ? Une technique ? Quel est, dans cet acte, le rôle de l’empathie du « soignant » ? Celui de la psyché du « soigné » ?

"Ce qui avait manqué à Marek pour grandir, ce n’était pas le pain, ni l’eau, non, c’était bien autre chose. Crois-tu vraiment que nos humeurs, nos souffrances, et ces corps, nos corps-mêmes, si fragiles, ne sont que des édifices complexes régis par les lois de la mécanique ? Bon sang, non. Nous sommes bien autre chose, bien autre chose. Nous sommes faits de ces rêves, de ces illusions qui rendent la vie possible, et qui disparaissent avec nous, impalpables, incompris à jamais. Oui, nous sommes de la matière dont les rêves sont faits… Mais comment te reprocher ton ignorance, alors que ça me rassurait, au fond, que tu ne croies en rien d’autre qu’en l’apparence des choses, que tu ne voies rien d’autre… Ton monde était si simple, si plat, si évident… Ah, la part du hasard n’est pas toujours belle. Tu as raison, au fond. A toujours chercher derrière les apparences, on finit par s’imaginer un monde qui n’existe pas. Ce que je croyais comprendre de la vie n’était en fait qu’une illusion. Une formidable, une gigantesque illusion. Puisque j’ai échoué, et que… Puisque je n’ai pas réussi à inverser le cours des choses. Justement au moment où j’avais le plus confiance" Extrait

Elisabeth Bouchaud est auteure de théâtre, comédienne et physicienne. Diplômée de l’École centrale de Paris et docteure en physique, elle obtient en 1989 un Premier Prix d’art dramatique au Conservatoire de Bourg-la-Reine. Elle publie une centaine d’articles scientifiques dans des revues spécialisées, enseigne à l’étranger. Ses travaux scientifiques sont récompensés par de nombreux prix, dont le prix Louis Ancel de la Société Française de Physique, la médaille Lars Onsager de NTNU, et le prix Aniuta Winter-Klein de l’Académie des Sciences.

Elisabeth Bouchaud joue plusieurs rôles au théâtre et écrit dont La Tragédie de Médée, À Contre Voix, Apatride. Elle reprend La Reine Blanche en 2014. Elle écrit et joue dans Puzzle, adaptation théâtrale du film Portrait d’une enfant déchue de Jerry Schatzberg Elle écrit avec Jean-Louis Bauer Le Paradoxe des jumeaux, qui a été créé en 2017 à La Reine Blanche, où elle joue le rôle de Marie Curie.

Grigori Manoukov / co-metteur en scène, interprète Grigori Manoukov est né en 1961, il est diplômé de l’école dramatique du Théâtre d’Art académique de Moscou : Suite à cela, il intègre dans la troupe du Théâtre d’Art de Moscou dans laquelle il exerce jusqu’en 1991. La même année, il part vivre en France et travaille avec des metteurs en scène tels qu’Alain Barsacq, Agathe Alexis, Patrick Sommier, Henri Bornstein ou Stéphane Fievet. Il travaille également pour la télévision et le cinéma. Il compte à son actif plus de vingt-cinq films avec des réalisateurs tels que Luc Besson, Régis Wargnier, Eric Rohmer, les frères Dardenne, Jan Kounen ou Jacques Maillot;