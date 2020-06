Emilien Buffa fait rimer confinement avec second souffle

Personnalité culturelle aux multiples facettes: auteur compositeur interprete, responsable d'un studio d'enregsitrement et d'une entreprise de sonorisation, et à l'instart de bon nombre d'acteurs de son milieu, Emilien Buffa avait de nombreuses raisons de redouter ce confinement, il l'a surmonté et en a même fait une force, on l'écoute.