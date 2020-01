Emission Handisport, consacrée aux sports d'hiver

Les sports d'hiver : Quel matériel ? Quelles pratiques pour le Handisport ? Les sorties ski prévues par le comité. On en parle avec Timothée Quesada, chargé de mission au Comité Handisport de l'Aude, Laurent Blazac, salarié du comité et président de l'association "Tous Ex Aequo", ancien sportif de haut niveau et Romain Fantaccino, service civique au Comité Handisport de l'Aude.