Emmanuel bordeau 1/3

Cette semaine dans Déjeunette et popotte, Jean-Franck Lenfant, alias chef Graffiti nous emmène une fois de plus à la rencontre de ce passionné de cuisine qu'est Emmanuel Bordeau. Un homme de radio également, qui a su allier deux de ses passions, l'amour des bons produits et des bons petits plats et le virus du micro, et ce depuis de longues années, et notamment à France Bleu Maine. Emmanuel Bordeau est cette semaine au micro de RCF.