Emmanuel Nonet : equi-entrepreneur (Rediffusion)

De l'équi-caoching? Emmanuel Nonet a fait le pari de mettre en relation les chevaux et le monde de l’entreprise. En combinant son expérience de manager et sa passion des chevaux, il offre des services de formation à l’assertivité et au leadership, à destination des chefs d’entreprise... mais pas que! Direction les Ecuries du Pré Mathy à Lesve.