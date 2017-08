Emmanuel Sicurani, apiculteur en Corse du Sud

Emmanuel Sicurani est un jeune apiculteur. Il est installé en Corse du Sud où il possède pas moins de 200 ruches. Un métier auquel il ne se destinait pas initialement. "J’ai commencé par faire des études d’informatique, j’ai exercé un peu dans ce secteur. Puis j’ai changé pour l’hôtellerie et la restauration. J’ai encore changé, j’ai travaillé dans un gîte de haute-montagne et la vie a fait que je suis venu à l’apiculture après, en découvrant ce métier exceptionnel".

"J’étais déjà très intéressé par l’abeille, et la passion pour l’apiculture est venue très rapidement. Chaque ruche est une colonie et chaque ruche est une unité. Chaque reine ne peut pas se passer de ses ouvrières et inversement. A chaque fois que l’on travaille sur une colonie, on a un rapport très particulier. On est comme un vétérinaire qui ferait un diagnostic pour arriver à mener des actions qui vont aider la ruche" explique Emmanuel Sicurani.

Différentes étapes rythment le métier d’agriculteur. "On a de nombreuses casquettes. L’apiculteur doit faire son travail en tant que commercial, en tant qu’apiculteur dans la miellerie, et dans la conduite des ruches. Certaines parties du métier me plaisent plus que d’autres, mais il faut bien tout faire. Pour ma part, je préfère la conduite des ruches" ajoute-t-il.

Emmanuel Sicurani a fait le choix de miser sur une production de qualité avec une appellation d’origine protégée. Il produit actuellement trois variétés de ruches. Une production rendue possible en délocalisant certaines de ses ruches, afin que les abeilles puissent butiner d’autres fleurs, en vue de donner au miel une saveur particulière.

Cet apiculteur vante les mérites du maquis corse, de sa végétation si particulière. Il affirme être très content de ce qu’il fait aujourd’hui, même s’il confesse qu’il lui reste beaucoup de choses à faire "pour préserver l’abeille, et nous préserver nous-mêmes".