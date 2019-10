Emmaüs, solidaire depuis 70 ans 1/2

L’abbé Pierre est à l’origine du Mouvement Emmaüs qui rassemble aujourd’hui près de 18 000 personnes.

« Je ne peux rien te donner. Mais, toi qui n’as rien, au lieu de mourir, viens m’aider à aider ».

C'est avec cette célèbre phrase que le fondateur d'Emmaüs a sauver un ancien bagnard qui voulait se suicider.

Avec lui et d'autres il organise en 1949 une première vie commaunautaire où l'on vient pour partager un toit, une table et travailler ensemble.

Depuis le mouvement s'est étendu en France et dans le monde.

Béatrice Soltner nous emmène à la découverte de la communauté de Bourgoin-Jallieu, en Isère...