Emploi et handicap: où en est-on ?

Deux fois plus. En 2018, le taux de chômage des personnes handicapées s'élevait à 19 % contre 9 % pour le total de la population active. Qu'est-ce qui freine encore du côté des recruteurs ? CV, lettre de motivation, comment postuler ? Comment réussir aussi son intégration en entreprise et tenir sur la durée ? Autant de questions pratiques abordées quelques jours avant la 23e Semaine Européenne de l’emploi des personnes handicapées (SEEPH)

