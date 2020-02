En parapente au-dessus des Vosges 2/5

Dans les Vosges, l’école de parapente Grand Vol forme chaque année près de 25 nouveaux pilotes. L’apprentissage est assuré par une équipe de passionnés, tous bénévoles.



Depuis près de 30 ans, les promotions d’apprentis parapentistes se succèdent au sein de l’école Grand Vol. Le club est installé à une heure de Strasbourg, dans le Val de Villé, à proximité du village de Breitenbach (67).



La formation dure généralement deux ans et permet d’acquérir les bases du parapente pour les vols en solo ainsi que le brevet de pilote. Afin d’atteindre l’autonomie dans les airs, gonflages et pente école sont au programme.



De la rencontre avec la formatrice Catherine Ravanat au vol biplace au-dessus du Val de Villé, lumière sur une activité accessible et décoiffante.



