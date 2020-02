En quoi les autres nous font du bien ?

Sartre l'avait écrit: "L'enfer, c'est les autres". Et pourtant, comment pourrions-nous vivre sans les autres ? Déjà pour assurer nos besoins matériels, mais aussi pour notre bien-être. Car s'entraider, cultiver la gentillesse, la confiance et la gratitude, c'est aussi bon pour la santé, physique et morale. Et ça part du nourisson jusqu'à la personne âgée, en passant par l'école ou le couple. Pourquoi et comment ? Pour mieux le comprendre, la psychologue Rebecca Shankland s'est appuyée sur les dernières études en neuro sciences.