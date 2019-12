En route vers un Noël écologique

Votre - notre- Noel au sein de la Maison commune, cela pourrait signifier un léger changement dans la petite société que constitue déjà notre famille.

Zéro déchet et bio alors ?

Passons en revue le sapin, le menu du réveillon et les cadeaux.

Commençons par le traditionnel sapin. Sachez que le débat existe et qu’il n’est pas tranché pour savoir s’il vaut mieux acheter un sapin synthétique - qui va tenir en moyenne six ans selon les chiffres de l’Ademe - ou un sapin qui finira au mieux dans la cheminée, le poêle ou le compost mais qui est issu de monocultures intensives, à l’inverse de la forêt vertueuse, composées d’essences diverses plus propices au respect de la terre et à la biodiversité.

Le match étant incertain entre les deux alternatives, je vous en propose deux autres, assez idéale : soit un sapin en pot que vous replanterez, soit un sapin à fabriquer avec du matériel de récupération : on peut aller s’inspirer chez Natures et découvertes pour ne pas le nommer qui propose un sapin en bois, tout simplement.

Le Menu du réveillon maintenant : un menu de produits bio, en privilégiant la provenance locale, et on essaie végétarien… si c’est trop dur, faites vous offrir pour Noel un livre de cuisine végétarienne et ca sera un bon investissement pour trouver des plats succulents pour l’année à venir.

Au coeur de Noël, les cadeaux : comment s’enrichir de cadeaux écologiques ?

La première idée c’est d’offrir un objet utile, durable…

Alors des livres ! car ils vont passer de main en main, suscitant des échanges et faisant avancer les idées,

Pour les vêtements : pourquoi pas un pull en matière recyclée.

Les jouets bien sur : l’idée serait un jouet de seconde main, d’occasion que vous avez pris le temps de remettre en état…

La deuxième idée c’est d’offrir quelque chose qu’on a fait : un pot de confiture… comme un album photo ou un calendrier avec les photos de la famille : c’est du temps passé mais le résultat plait toujours aux grand mères comme aux enfants…Dans la même registre du temps donné :

(Noel, c’est du temps en famille, qui est privilégié… alors offrons)

un jeu pour passer du bon temps ensemble, et offrons un « Bon pour « Bon pour une demie journée bricolage, Bon pour faire ensemble un projet qui nous tiens à coeur et nous relie, ou Bon pour une soirée au théâtre, Bon pour un débat après le cinéma…

enfin pour emballer tout cela, succombez à la mode du furoshiki Cette technique consiste à emballer ses cadeaux dans un carré de tissu réutilisable. On peut aussi les mettre dans des chaussettes ou réutiliser le papier, plutôt de type kraft qui va mieux se recycler que le papier brillant.

Enfin, pour allez à la messe de Noël et au réveillon privilégions la marche à pied et le vélo, ou le covoiturage ! Bon Noël à tous et à l’année prochaine !