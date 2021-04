En Smart jusqu’en Chine : le defis de l’humoriste Patrick le Chinois !

Patrick Veisselier Auteur, Comédien, Metteur en scène et Producteur du spectacle. Il se lance dans une carrière d'humoriste en 2005 au Caveau de la République à Paris En 2007, il présente un one-man-show au théâtre André Bourvil et fait ses premiers pas en tant que comédien en tournant dans le court-métrage d’Antoine Frison « Un amour de septembre » au côté de Zoé Felix. Le 19 avril 2007, Patrick Veisselier remplit l'Olympia. En 2008, il relève le défi de se produire en spectacle durant 24 heures, soit 22 représentations, au profit du Téléthon. Record du monde homologué par le Guinness des Records.

En 2020, il écrit son second one-man show, spectacle en chinois, promis à une programmation sur le premier étage de la Tour Eiffel et à Las Vegas mais non réalisé faute au virus qui le contraint à revoir ses plans. Il écrit donc un livre, « Confiné » et décide d’aller jouer son spectacle en Chine. En smart. A grand renfort de tests PCR à chaque étape.



Patrick le Chinois connaît bien la Chine, il a d’ailleurs été le premier Français à créer et jouer en 2014 un spectacle de stand-up intégralement en mandarin. Mais il ne parle pas du tout le chinois ! C’est un de ses amis français installé en Chine, Cédric Beau, qui s’est attelé avec son épouse Yuann à la traduction de ce 2ème opus. Patrick a ensuite appris le spectacle en phonétique au terme d’un long et fastidieux entrainement par skype, coaché par Cédric Beau. Il a également enregistré des chansons en mandarin. Patrick compte optimiser le temps passé sur la route pour enfin apprendre le mandarin en audio, en plus de réviser le texte de son spectacle. Pour se produire en Chine, il a dû obtenir la validation du spectacle par le gouvernement Chinois, ce qui lui donne accès à la presse nationale.

Cédric Beau & Yuann Traducteurs du spectacle & coachs

A l’origine cadre dans l’import pour une PME française, puis enseignant à l’Education Nationale, ce passionné de langue et de culture chinoises a développé une méthode d’apprentissage du mandarin en ligne (la méthode CRAMPE), avant de fonder en 2020 sa propre école en ligne sous la forme de modules MOOC. Il est rejoint sur le projet par sa « vénérable épouse » Yuann, comme il aime l’appeler, qui lui est d’une aide imparable dans la pratique rigoureuse de l’oral et de la prononciation. De Chine où il vit désormais, le couple forme aujourd’hui plus de 3000 élèves, dont des artistes, des producteurs et des sportifs. Ils ont traduit en mandarin le spectacle de Patrick le Chinois en plus de le coacher dans son apprentissage en phonétique. Et ils l’accueilleront à son arrivée dans le pays